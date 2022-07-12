Новая Каховка, , 09:13 — REGNUM Приказ о нанесении киевскими боевиками удара из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по городу Новая Каховка Херсонской области был отдан лично украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом 12 июля рассказал журналистам глава администрации региона Владимир Леонтьев.

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«Буквально два дня назад глава министерства, наверное, не обороны, министерства убийств (Украины Алексей) Резников говорил о начале освобождения временно оккупированных территорий. Вот оно началось. И по приказу Зеленского. Поэтому я могу только предполагать, что ждет жителей дальше», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал, что число жертв удара украинских нацистов по городу Новая Каховка из американских РСЗО HIMARS увеличилось до семи человек.