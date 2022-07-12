Судак, Крым, 12 июля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Российского военнослужащего по контракту избила группа мужчин в крымском Судаке, подозреваемые в избиении задержаны. Об этом 12 июля в своём телеграм-канале написал советник главы РК по информационной политике Олег Крючков.

Марина Каширская ИА REGNUM Вид на Судак

«Всё подозреваемые в избиении военного в Судаке задержаны. Сейчас с ними работают правоохранительные органы», — сообщил Крючков.

«Реакция будет запредельно жёсткой», — написал также советник главы региона.

Ранее в сети появились сообщения о том, что группа неизвестных напала на военнослужащего, который в этот момент был в гражданской одежде и в кепке с символом «Z». По некоторым данным, мужчина находился на лечении в санатории.