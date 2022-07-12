Чусовой, Пермский край, , 09:11 — REGNUM В Чусовом Пермского края в парке появился автогородок. Он доступен всем жителям районного центра, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Автогородок 59. мвд. рф

Автогородок оборудован в рамках образовательной программы «Дорога БЕЗ опасности». Она стала победительницей конкурса молодёжных проектов Пермского края «ПерспектиВы».

В автогородке созданы все условия для повышения уровня знаний правил дорожного движения юными участниками и освоению практических навыков велосипедистов и пешеходов. Велосипедная площадка с разметкой и дорожными знаками выполнена в соответствии со стандартами.

«В Чусовом функционирует восемь мобильных автогородков с разметкой, но они все расположены на территории образовательных учреждений, а эта открытая площадка в городском парке даст возможность всем горожанам в любое время осваивать «дорожную науку» на практике, что позволит повысить уровень культуры поведения на дороге и добиться снижения детского дорожно-транспортного травматизма», — сказал врио начальника ГИБДД территориального отдела полиции Игорь Ашихмин.