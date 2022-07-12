Якутск, , 09:14 — REGNUM Самолёты временно не летают по маршруту Якутск-Тикси из-за погодных условий. Скорость попутного ветра в Тикси выше допустимой, и длины взлётно-посадочной полосы может не хватить, сообщил 12 июля телеграм-канал компании «Полярные авиалинии».

Самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» (сс)Regis Sibille

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Там пояснили, что для Ан-2 скорость попутного ветра для посадки в Тикси по правилам безопасности не должна превышать 5 м/с. Это стало причиной того, что были задержаны четыре рейса из столицы республики. Вылета ждут 120 пассажиров, им предоставлены номера в гостиницах и питание.

«Авиакомпания приносит свои извинения за причиненные неудобства. Безопасность полетов является незыблемой основой работы авиакомпании. При наступлении благоприятных метеоусловий, рейсы будут выполнены», — отметили в «Полярных авиалиниях».

Там пояснили, что в текущих погодных условиях могут летать самолёты авиакомпании «Якутия», так как рейсы совершают не Ан-2, а ВС Dash 8 Q300.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля были задержаны более 20 авиарейсов в аэропортах Московского авиационного узла. Причиной стал «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы.