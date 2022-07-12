Черкесск, 12 июля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии произошло происшествие на реке в Урупском районе. Мужчина переходил реку по бревну и сорвался в воду, его унесло течением. Инцидент произошел 11 июля в 16:45 в районе места слияния рек Закан и Имеретинка. Спасатели ищут пропавшего, но поиски пока не увенчались успехом, сообщили 12 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

09. mchs. gov.ru Поиски на реке

«В Урупском районе, на месте слияния рек Закан и Имеретинка при переходе через реку по бревну с веревочной страховкой упал мужчина 40 лет, его унесло течением», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

К месту происшествия уже через полчаса прибыли четверо спасателей. Поиски пострадавшего велись до наступления темноты и продолжились рано утром 12 июля. Пока мужчина не найден.