Симферополь, 12 июля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Подозреваемые в избиении российского военного в Судаке на юго-востоке Крыма задержаны, сообщил 12 июля советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

21.мвд.рф Задержание

«Все подозреваемые в избиении военного в Судаке задержаны», — написал Крючков.

По его словам, сейчас с задержанными работают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Крючков заявил, что трое неизвестных избили военного контрактника из-за символа Z на одежде. Пострадавший обратился в полицию.

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