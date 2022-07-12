Горно-Алтайск, , 09:08 — REGNUM Студенты Горно-Алтайского государственного университета стали победителями международных соревнований по рафтингу, который прошёл в Казахстане. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Соревнования по рафтингу Горно-Алтайский государственный университет

Открытый чемпионат в Казахстане проходили с 6 по 11 июля на реке Коксу в посёлке Рудничный Алматинской области. Россию представляли сборные команды из Томской области, Красноярского края и Республики Алтай.

«В первый день на чемпионате команда ГАГУ R4 в квалификации (спринт) и H2H (параллельный спринт) заняла первые места. Во второй день наша команда также заняла первые места в слаломе и гонке», — отметили в ГАГУ.

Как отмечается, горно-алтайские студенты заняли второе место только в параллельном спринте, одержав победу во всех остальных дисциплинах.