Москва, , 09:08 — REGNUM К новым испытаниям готовится межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Об этом 12 июля сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в Telegram-канале.

Дмитрий Рогозин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству», — написал Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля Рогозин сообщил, что производство ракет «Сармат» на красноярском заводе «Красмаш» идёт строго по графику.

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