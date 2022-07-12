Москва, 12 июля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Президенту США Джо Байдену объявлен «политический приговор». Об этом 12 июля заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в личном телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Он прокомментировал данные опроса, по которым Байдена не хотят видеть кандидатом в президенты в 2024 году из-за возрастных проблем 64% членов Демократической партии. А в целом рейтинг поддержки американского президента упал до 30%.

«За два с лишним года до выборов это политический приговор», — написал Пушков.