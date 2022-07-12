Тбилиси, 12 июля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Грузии произошло ещё одно, уже второе за сутки землетрясение, сообщает 11 июля грузинский телеканал «Рустави 2».

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

По данным Центра сейсмического мониторинга, недалеко от грузино-армянской границы произошло землетрясение магнитудой 3,7. Толчки был зафиксирован вечером, в 23:03 по тбилисскому времени.

Напомним, что 11 июля утром в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 4,4.