Мурманск, 12 июля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции на Украине погибли жители Мурманской области рядовой Никита Сидякин и рядовой Юрий Сахно. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свечи

«Оба — кадровые военнослужащие, прошли службу по призыву и остались на контрактной службе. В борьбе с неонацизмом они проявили себя настоящими героями — мужественно и самоотверженно отстаивали интересы нашей страны. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Светлая память патриотам России», — написал глава региона.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, шесть человек погибло, десятки пострадали в результате удара украинской армии по городу Новая Каховка в Херсонской области.