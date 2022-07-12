Москва, 12 июля 2022, 09:04 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов указ о гражданстве РФ для украинцев расценил как важный шаг для успеха спецоперации и восстановления Русского мира, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Приветствую это важное решение главы государства, которое станет важным шагом на пути к победе в ходе специальной военной операции, а в более широком смысле — к восстановлению Русского мира, его политического, экономического и духовного единства, — сказал Миронов.
Президент России Владимир Путин, подписав указ, услышал чаяния миллионов жителей Донбасса, Новороссии и Украины в целом, которые хотят быть гражданами Великой России, отметил парламентарий.
В 2021 году депутаты фракции предложили выдавать в упрощенном порядке гражданство всем, кто чувствует историческую связь с Россией.
«Это не только этнические русские на Украине, но и жители других стран, которые хотят связать свое будущее с Россией, разделяют ценности ее многонационального народа и готовы работать на ее благо», — сказал Миронов.
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Ранее в прощенном порядке получить гражданство РФ могли украинцы, проживающие на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Новый указ распространяет возможность на всех граждан Украины.
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Госдума приняла закон об отмене пошлин для ряда категорий граждан, жалеющих получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
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