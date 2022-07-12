Донецк, 12 июля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Михайловка в Донецкой Народной Республике, сообщили 12 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 07:20 (совпадает с мск) — н. п. Новгородское — н. п. Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 07:20 — н. п. Новгородское — н. п. Михайловка: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике.

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