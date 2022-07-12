Хабаровск, , 09:06 — REGNUM Семья пенсионеров из Хабаровска оказала помощь бойцам Донбасса.

Солдаты ДНР. Донецк Суть Времени ДНР © ИА REGNUM

В рамках проекта Народного фронта «Все для Победы!» для бойцов ЛНР и ДНР супруги Бурлаковы перевели деньги.

«Мы живем на берегах Амура, смотрим из окна, видим безоблачное небо, всё хорошо, а там гремят выстрелы, гибнут ребята. Хотелось им помочь, чтобы скорее закончилось это тяжелое время, и они могли вернуться в свои семьи», — сказал Александр Бурлаков.

В ОНФ Хабаровского края добавили, что супруги также вызвались помочь и беженцам, проживающим в пунктах временного размещения Хабаровска.

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Как сообщало ИА REGNUM, представитель генерального штаба России Владимир Цимлянский отметил большую работу властей Приморья в подготовке участников спецоперации в защиту Донбасса — край впервые вошёл в пятерку лучших регионов РФ по организации призыва на военную службу.