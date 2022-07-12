Орск, Оренбургская область, , 09:00 — REGNUM На востоке Оренбургской области частную компанию привлекли к административной ответственности за коррупционное правонарушение, сообщили в областной прокуратуре.

Штраф Fas.gov.ru

В городе Орске с ноября 2016 по сентябрь 2017 года представитель фирмы совершил коммерческий подкуп. Он предполагал в ответ содействие долгосрочным взаимоотношениям между юридическими лицами. Размер незаконного вознаграждения составил 71 тыс. рублей.

Ранее в суде было рассмотрено уголовное дело о получении должностным лицом взятки. Юрлицо стало фигурантом административного дела. Суд назначил компании штраф в размере 500 тыс. рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.