Кемерово, , 09:02 — REGNUM В Кемеровской области владелица собаки, покусавшей несовершеннолетнюю, обязана выплатить ей в качестве компенсации морального вреда 100 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Давид де Конник. Нападение собак (фрагмент)

Установлено, что в сентябре 2020 года 11-летнюю девочку у подъезда дома покусала соседская собака. Ранее животное уже не раз бросалась на ребёнка, но хозяйка не приняла никаких мер.

Прокурор района обратился через суд потребовал взыскать с владелицы собаки компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требования.