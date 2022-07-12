Лондон, 12 июля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября, сообщил журналистам глава парламентского Комитета 1922 Грэм Брейди.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон. Великобритания

Он отметил, что 12 июля должно состояться выдвижение кандидатов, из которых будет выбран лидер правящей в королевстве Консервативной партии. Этот человек и станет главой британского правительства.

Брейди надеется, что голосование, которое проводится в два раунда, пройдет быстро и будет доведено до конца уже в течение недели.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля британский таблоид The Sun передал о том, что объявивший о своей отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать специальным посланником Запада на Украине.