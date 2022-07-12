Украинская артиллерия обстреляла Пантелеймоновку и Михайловку в ДНР
Донецк, 12 июля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел населённых пунктов Пантелеймоновка и Михайловка. Об этом 12 июля сообщили в представительстве республики в СЦКК.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Артиллерия ВСУ
Удар зафиксирован в 7:20. По Михайловке и Пантелеймоновке украинские войска с позиций в посёлке Новгородское выпустили по пять снарядов калибра 155 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли город Ясиноватая.