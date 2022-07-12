Донецк, 12 июля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел населённых пунктов Пантелеймоновка и Михайловка. Об этом 12 июля сообщили в представительстве республики в СЦКК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Удар зафиксирован в 7:20. По Михайловке и Пантелеймоновке украинские войска с позиций в посёлке Новгородское выпустили по пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли город Ясиноватая.