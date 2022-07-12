Сеул, , 08:59 — REGNUM Объём денежной массы в Южной Корее в национальном определении (денежный агрегат M2) в мае 2022 года составил 3,69 квадрлн вон (~$2,82 трлн), что на 0,8% или 29,8 трлн вон (~$22,6 млрд) больше по сравнению с апрелем того же года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Южнокорейская вона. Банкнота 50000 вон The Bank of Korea

Согласно опубликованным данным, показатель продолжает расти на протяжении двух месяцев подряд. Нынешние темпы роста являются самыми высокими за последние шесть месяцев. В годовом исчислении показатель вырос на 9,3%.

Нынешний рост объясняется увлечением объёмов депозитов в связи со стремлением домохозяйств и неправительственных организаций сохранить активы, а также с увеличением объёма кредитов, которые берут частные компании.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (для проведения расчетов наличные деньги и вклады до востребования) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций.