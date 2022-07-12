Джакарта, 12 июля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто высоко оценил поддержку Франции в модернизации основной системы вооружения страны, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Франция является ключевым стратегическим партнером Индонезии с точки зрения геополитики и геостратегии», — заявил Прабово Субианто.

Кроме того, министр подчеркнул успех и усилия по улучшению двусторонних отношений между двумя странами.

Прабово Субианто также заявил, что Франция играет стратегическую роль в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, в укреплении стабильности мира и безопасности в регионе.

Напомним, Индонезия и Франция подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны в Джакарте 10 февраля 2022 года. Сотрудничество включает контракт на закупку шести истребителей Rafale и 36 самолетов.