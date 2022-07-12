Екатеринбург, 12 июля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Екатеринбурга провели очередную операцию по выявлению нелегальных мигрантов в уральской столице. В отделение были доставлены около 800 иностранцев, сообщил журналистам пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

На территории страны незаконно находились 68 человек. Их привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Административное наказание также поучили 27 мигрантов, распивавших алкоголь в запрещённых местах. Ещё 22 иностранца были наказаны за нарушение правил дорожного движения и вождение в состоянии алкогольного опьянения.