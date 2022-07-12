Нью-Йорк, США, 12 июля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН 12 июля проведёт голосование по резолюции о продлении работы механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию. Об этом журналистам источник во всемирной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Голосование намечено на 09:00 (16:00 мск) 12 июля», — уточнил он.

Напомним, механизм трансграничной гуманитарной помощи был согласован Совбезом ООН в 2014 году, когда большая часть Сирии находилась вне контроля официального Дамаска.

Накануне, 11 июля, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что члены Совбеза ООН достигли согласия о продлении действия механизма трансграничной гуманитарной помощи (ТГМ) для Сирии. По его словам, фактически был принят российский проект. Речь идёт о продлении работы КПП «Баб-эль-Хава», через который помощь попадала из Турции в сирийский Идлиб. Срок работы контрольно-пропускного пункта истёк 10 июля.

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Проект западной резолюции предполагал продление работы КПП с 10 июля по 10 января 2023 года, а затем автоматически ещё на полгода, «если только не будет внесена резолюция, которая будет говорить об обратном». Россия не согласна со второй частью.