Чита, 12 июля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкалья 12 июня известила о том, что за первое полугодие 2022 года в регионе выявлено 20 криминальных деяний, связанных с лесными пожарами (за 6 месяцев 2021 года — 6).

Правительство Забайкальского края Пожар в Забайкалье

По всем фактам возбуждены уголовные дела, из них органами дознания регионального Главного управления МЧС России — 18 (6), следственными органами управления МВД России по Забайкальскому краю — 2 (0).

Правоохранительные органы установили 3 лица, причастных к совершению таких преступлений (2), работа по раскрытию остальных преступлений продолжается.

Общая сумма причиненного лесному фонду ущерба по данным уголовным делам составила 18,5 млн рублей (857 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в течение двух лет в Забайкалье заметно снижается количество природных пожаров и площадей, пройденных огнем. Об этом губернатор региона Александр Осипов сообщил президенту РФ Владимиру Путину 10 мая во время совещания по ситуации с природными пожарами.

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