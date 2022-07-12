Пятигорск, Ставропольский край, 12 июля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. На развитие города-курорта Пятигорска направят около 30 млрд рублей. Денежные средства будут предоставлены городу в течение восьми лет. На них запланировано реализовать около 30 социальных проектов, в том числе построить школы и детские сады, учреждения здравоохранения, жилье и дороги. Об этом сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

пресс-служба «Кавказ. РФ» Пятигорск

«План мероприятий по развитию Пятигорска уже принят, сейчас решаем вопросы с землей, инфраструктурой, проектированием объектов. В списке строительство школ и детских садов, поликлиник, культурных, спортивных учреждений, объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, дороги и другое. Всего — более трех десятков объектов», — написал губернатор в своем Telegram-канале .

По его словам, финансирование запланированных работ будет проводиться на средства российского и краевого бюджетов. План развития Пятигорска рассчитан до конца 2030 года. К началу его реализации под возводимые объекты должна быть готова вся инфраструктура. Работа по благоустройству исторической части города уже началась.