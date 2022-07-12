Южно-Сахалинск, 12 июля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. На Сахалине в трёх районах с 13 по 15 июля прогнозируется высокая пожарная опасность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

skeezy Лесной пожар

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По данным Сахалинского управления Росгидромета, в Охинском, Тымовском и Смирныховском районах установится 4-й класс пожарной опасности.

Спасатели обратились к населению с просьбой соблюдать меры пожарной безопасности в лесных территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, за первую половину 2022 года действия жителей Якутии стали причиной появления 16 лесных пожаров. Виновников штрафуют.