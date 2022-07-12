Москва, , 08:53 — REGNUM Баллистическая ракета «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением, предназначенная прежде всего для поражения таких крупных надводных целей, как авианосцы, создаётся в России для Военно-морского флота (ВМФ) страны. Об этом 12 июля рассказали два близкие к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу источника.

Ракета Schriever.af.mil

«Баллистическая ракета «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением разрабатывается уже достаточно давно. Она будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь — авианосцев», — приводит слова одного из источников ТАСС.

Также отмечается, что другой источник уточнил, что новые ракеты могут быть вооружены береговые ракетные части ВМФ России. Также первый источник добавил, что новая российская ракета сравнима по своим характеристикам с китайскими ракетами этого же класса DF-21D и DF-26, дальность полёта которых составляет до 4 тыс. км.

При этом уточняется, что в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») агентству не стали комментировать такую информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля Военно-морскому флоту России была передана подлодка «Белгород», которая является первым носителем ядерных беспилотников «Посейдон».