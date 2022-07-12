Пермь, 12 июля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Перми согласно судебному решению приостановлена деятельность торгового центра «Лето». Причиной стали нарушения требований пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Georg Pik Пожарный рукав и огнетушитель

Инициатором иска стал прокурор. Он потребовал обеспечить пожарную безопасность массового пребывания граждан при эксплуатации помещений.

В ноябре 2021 года суд первой инстанции удовлетворил исковое заявление. Однако ответчик обжаловал решение. В июле 2022 года суд апелляционной инстанции оставил в силе решение коллег.

В течение трёх месяцев со дня вступления решения суда в законную силу 18 собственников помещений, расположенных в ТЦ, обязаны разработать проектную документацию и получить положительное заключение контролирующих органов. Также суд удовлетворил заявление прокурора об обеспечительных мерах, приостановив деятельность центра до устранения выявленных нарушений.