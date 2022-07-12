Междуреченск, Кемеровская область, 12 июля 2022, 08:53 — REGNUM Пропавший после обрушения в кузбасской шахте горняк подал звуковой сигнал спасателям. Об этом сообщил заместитель командира отряда спасателей Александр Ерусланов.

Шахта
Шахта
DariuszSankowski

«Он начал стучать по трубе. Услышали, приостановили ведение работ. Он голос подал — прокричал. Начали общаться, узнавать, как самочувствие. До него наше отделение доползло, оказало первую помощь, потом извлекло его оттуда», — рассказал спасатель редакции «Вести-Кузбасс».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что обрушение породы в шахте «Распадская-Коксовая» произошло 5 июля. Всё это время спасатели искали переставшего выходить на связь горняка. Сегодня, 12 июля, стало известно, что он выжил.

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Напомним, что ранее было обнаружено тело второго пропавшего шахтёра. Также во время спасательной операции погиб горноспасатель.