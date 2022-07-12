Междуреченск, Кемеровская область, 12 июля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Пропавший после обрушения в кузбасской шахте горняк подал звуковой сигнал спасателям. Об этом сообщил заместитель командира отряда спасателей Александр Ерусланов.

DariuszSankowski Шахта

«Он начал стучать по трубе. Услышали, приостановили ведение работ. Он голос подал — прокричал. Начали общаться, узнавать, как самочувствие. До него наше отделение доползло, оказало первую помощь, потом извлекло его оттуда», — рассказал спасатель редакции «Вести-Кузбасс».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что обрушение породы в шахте «Распадская-Коксовая» произошло 5 июля. Всё это время спасатели искали переставшего выходить на связь горняка. Сегодня, 12 июля, стало известно, что он выжил.

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Напомним, что ранее было обнаружено тело второго пропавшего шахтёра. Также во время спасательной операции погиб горноспасатель.