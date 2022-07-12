Донецк, 12 июля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщили 12 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«После 06:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:55 — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 июля вооружённые украинские формирования три раза обстреляли Петровский район Донецка.

Читайте также: Украинские боевики трижды обстреляли Петровский район Донецка