Денвер, США, 12 июля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» подписал новый контракт с российским нападающим Валерием Ничушкиным. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба клуба.

DalStars9 Валерий Ничушкин

Отмечается, что соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на восемь лет. По информации журналиста Эллиота Фридмана, зарплата игрока составит $6,125 млн в год.

Ничушкин выступает за «Колорадо» с сезона 2019/20. В прошедшем сезоне он в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли.

В 20 матчах плей-офф он забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач, причём четыре гола он забил в финальной серии против «Тампа-Бэй Лайтнинг». В регулярном чемпионате Ничушкин сыграл 62 матча, в которых набрал 52 очка (25 + 27).