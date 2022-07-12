Якутск, 12 июля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Хангаласском районе Якутии мужчина брал крупные суммы в долг, не собираясь их возвращать. В общей сложности он похитил свыше 7,3 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 июля в пресс-службе прокуратуры республики.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

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Якутянин занимал деньги якобы для ведения бизнеса. Доверчивые граждане в том числе брали для него кредиты на своё имя. Намерения возвращать деньги у мужчины не было. От его действий пострадали восемь человек.

«Обвиняемый предпринимательской деятельностностью фактически не занимался, полученные средства тратил на свои личные нужды», — подчеркнули в прокуратуре.

В отношении якутянина возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере). Обвинительное заключение по нему сформировано и будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле было завершено расследование уголовного дела о многомиллионном хищении из фонда по развитию предпринимательства Якутии. В списке обвиняемых семь человек. Преступная группа похитила 177 млн рублей.