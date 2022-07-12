Сеул, , 08:52 — REGNUM В июне 2022 года иностранные инвесторы продали акции компаний Южной Кореи на сумму $3,01 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Эксперты отмечают, что отток средств произошел на фоне ослаблении южнокорейской воны к доллару.

Известно, что иностранные инвесторы продолжают продавать акции южнокорейских компаний пятый месяц подряд.

Между тем иностранные инвесторы вложили в ценные бумаги страны $2,23 млрд.

Во втором квартале 2022 года среднесуточный объём валютных операций в банках Южной Кореи составил $32,07 млрд, что на $2,55 млрд больше, чем тремя месяцами ранее.