Мелитополь, Украина, , 08:49 — REGNUM Западные страны являются прямыми соучастниками военных преступлений киевского режима после того, как вооружённые украинские формирования начали нанесение ударов по территории Запорожской области произведённым на Западе оружием. Об этом 12 июля заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украинские боевики уже начали обстреливать Запорожскую область поставленным им западным оружием», — приводит его слова РИА Новости.

Также член главного совета администрации Запорожской области подчеркнул, что в результате этого гибнут люди и сотни мирных граждан — старики, женщины и дети, вынуждены проводить в бомбоубежищах целые ночи.

«Поэтому коллективный Запад является прямым соучастником военных преступлений киевского режима», — добавил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до семи человек увеличилось число жертв удара украинских нацистов по городу Новая Каховка Херсонской области из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.