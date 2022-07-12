Томск, , 08:49 — REGNUM Госпитализация потребовалась четырём несовершеннолетним в возрасте от 6 до 15 лет, которые находились в перевернувшемся на трассе в Крыму микроавтобусе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Томской области.

ДТП в Крыму Телеграмм-канал Владимира Мазура

Тяжёлых пациентов среди них нет. По словам замгубернатора по социальной политике Алёны Левко, все дети были осмотрены медработниками, им оказана необходимая помощь.

«На данный момент состояние двух детей 12 и 14 лет оценивается как средней степени тяжести, состояние остальных медики оценили как лёгкой степени тяжести. Госпитализированы для лечения и наблюдения четверо детей — трое томичей и один ребёнок — житель Новосибирской области», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее томский губернатор Владимир Мазур обещал держать ситуацию на личном контроле.

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