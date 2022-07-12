Томск, 12 июля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Госпитализация потребовалась четырём несовершеннолетним в возрасте от 6 до 15 лет, которые находились в перевернувшемся на трассе в Крыму микроавтобусе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Томской области.

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Тяжёлых пациентов среди них нет. По словам замгубернатора по социальной политике Алёны Левко, все дети были осмотрены медработниками, им оказана необходимая помощь.

«На данный момент состояние двух детей 12 и 14 лет оценивается как средней степени тяжести, состояние остальных медики оценили как лёгкой степени тяжести. Госпитализированы для лечения и наблюдения четверо детей — трое томичей и один ребёнок — житель Новосибирской области», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее томский губернатор Владимир Мазур обещал держать ситуацию на личном контроле.