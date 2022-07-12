Вена, , 08:45 — REGNUM Алкоголь останется единственным «нормальным» ответом на дальнейший рост инфляции в Евросоюзе. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Карл Нехаммер President Of Ukraine

По его словам, нужны адекватные меры со стороны чиновников в Европе, которые позволят подавить инфляцию в Европе из-за «абсурдно высокого уровня затрат на энергию».

«Если мы будем продолжать в том же духе, у вас потом будет только два решения: алкоголь или психотропные препараты. И я говорю, алкоголь — это в принципе нормально», — сказал Нехаммер.

Слова канцлера вызвали большой резонанс в социальных сетях и критику со стороны оппозиции.