Токио, 12 июля 2022, 08:45 — REGNUM Власти Японии хотят побудить нейтральные страны «Большой двадцатки» (G20) ввести санкции против России. Об этом 12 июля заявил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции.
По его словам, для расширения эффективности санкций Япония намерена продолжать разрабатывать ограничительные меры со странами G7.
«В рамках формата G20 мы намерены попытаться побудить страны, которые сейчас нейтральны», — сказал Хаяси.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля Япония ввела новые антироссийские санкции, в том числе запрет на импорт золота.
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