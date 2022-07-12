Токио, 12 июля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Власти Японии хотят побудить нейтральные страны «Большой двадцатки» (G20) ввести санкции против России. Об этом 12 июля заявил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

По его словам, для расширения эффективности санкций Япония намерена продолжать разрабатывать ограничительные меры со странами G7.

«В рамках формата G20 мы намерены попытаться побудить страны, которые сейчас нейтральны», — сказал Хаяси.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля Япония ввела новые антироссийские санкции, в том числе запрет на импорт золота.