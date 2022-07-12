Сидней, Австралия, , 08:44 — REGNUM США и Международное энергетическое агентство призвали азиатские страны диверсифицировать свои цепочки поставок энергоносителей и важнейших минералов, чтобы не зависеть от таких стран, как Китай и Россия, сообщает 12 июля Reuters.

Альтернативная энергетика (сс) Jürgen (Guerito)

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль и министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявили, что нынешний энергетический кризис, вызванный санкциями против России, должен подтолкнуть страны Индо-Тихоокеанского региона к тому, чтобы перейти на другие виды топлива.

Однако это потребует от региона отказаться сотрудничества с Китаем в области солнечной энергетики и таких стран, как Демократическая Республика Конго и Россия, в области минерального сырья, необходимого для производства электромобилей и аккумуляторов, так как на долю тих стран приходится большинство поставок в соответствующих областях.

«Мы хотим быть уверены, что мы, как страны, не находимся под властью нефтяных диктаторов, под властью тех, кто не разделяет наши ценности, под властью тех, кто хотел бы контролировать стратегические аспекты цепочки поставок», — сказала Грэнхолм на энергетическом форуме в Сиднее.

По словам Бироля и Грэнхолм, не следует полагаться на какую-либо одну страну в отношении технологий или топлива — этот урок усвоен в результате потери российских энергопоставок.

«С точки зрения энергетической безопасности, крайне важно, чтобы страны, разделяющие такие же ценности, развивали наши собственные цепочки поставок, не только ради климата, но и ради нашей собственной энергетической безопасности», — сказала Грэнхолм.

По мнению Бироля, все, кто планирует крупные инвестиции в добычу ископаемого топлива, должны учитывать климатический и инвестиционный риск, так как мир будет переходить на более чистую энергию.

«Мы должны снизить спрос на газ, уголь и нефть, если хотим достичь наших климатических целей», — сказал Бироль.

12 июля Грэнхолм и министр энергетики Австралии Крис Боуэн подписали соглашение о совместной работе в области энергетических исследований.

Читайте ранее в этом сюжете: В КНР заявили об опасности ограничения Западом цен на российскую нефть