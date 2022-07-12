Пермь, 12 июля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Орджоникидзевском районе Перми на рассмотрении находится дело об изъятии земельного участка под размещение объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта, сообщает издание »Коммерсантъ».

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Иск подало ОАО «Российские железные дороги». Железнодорожники указали, что направленный ранее правообладателям земли проект соглашения об изъятии земельного участка для государственных нужд оставлен без удовлетворения.

В исковом заявлении речь идёт об изъятии участка на ул. Соликамской. Его намерены использовать под строительство Северного железнодорожного обхода Перми. Стоимость выкупа оценивается в 62,2 млн рублей. Суд рассмотрит дело 23 августа.

Предполагается, что Северный железнодорожный обход позволит поездам (как пассажирским, так и грузовым) следовать в обход плотины Камской ГЭС.