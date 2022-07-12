Иркутск, 12 июля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. На утро 12 июля в Иркутской области действует три лесных пожара на площади 53 га, сообщает телеграм-канал правительства региона. Отмечается также, что за минувшие сутки ликвидировано два лесных пожара на площади 259 га. Полностью локализовано два очага на 86 га.

Правительство Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

«Крайний север был и остается повышенной зоной нашего внимания. Там сейчас один действующий лесной пожар на площади 47 гектаров. Это так называемая зона контроля, или космического мониторинга, 300 километров от Ербогачена на границе с Якутей. У нас характерная черта прохождения нынешнего лесопожарного сезона заключается в том, что мы тушим все пожары, даже в зоне контроля», — подчеркнул министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

В тушении 11 июля участвовало 298 человек и девять единиц наземной техники. В авиамониторинге — три Ан-2 и два легкомоторных самолёта. Вертолёт Ми-8 — в передислокации десантников.

Как сообщало ИА, на утро 11 июля в Иркутской области действовало два лесных пожара на площади 52 га.

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