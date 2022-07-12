Москва, , 08:43 — REGNUM Удар боевиками ВСУ американской РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области является прямым следствием поставок США вооружений Киеву. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Дмитрий Полянский Un.org

По его словам, такие удары могут вызывать только осуждение, поскольку они нацелены на гражданскую инфраструктуру.

«Это прямое следствие поставок Штатами вооружений Киеву», — заявил он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Украины 11 июля нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области из американских РСЗО HIMARS. В результате погибли как минимум семь человек, около 40 пострадали.

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