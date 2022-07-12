Джакарта, , 08:40 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что с 2015 года было построено и открыто 29 плотин, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Kremlin.ru

Глава государства планирует, что к 2024 году по всей Индонезии будет построено в общей сложности 57 новых плотин.

«С 2015 года я открыл 29 плотин. Даст Бог, к концу 2024 года в различных частях Индонезии будет завершено строительство 57 новых плотин», — заявил президент Индонезии.

Строительство десятка плотин направлено на поддержание доступности воды. По словам президента, вода является ключом к продовольственной безопасности, независимости и суверенитету.

«Вот почему мы строим плотины по всей стране», — добавил глава государства.

В течение первого полугодия 2022 года президент Индонезии торжественно открыл две плотины.