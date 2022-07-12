Кемерово, , 08:40 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 12 июля, на лечении находятся 520 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметим, что по данным на 11 июля на лечении из-за коронавируса оставались 502 человека.

За прошедшие сутки был выявлен 31 новый носитель коронавируса. За это же время 11 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 166 674 случая заражения коронавирусом, 163 674 человека выздоровели, 2480 пациентов скончались.