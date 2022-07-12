Новая Каховка, , 08:39 — REGNUM До семи человек увеличилось число жертв удара украинских нацистов по городу Новая Каховка Херсонской области из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 12 июля рассказал глава администрации региона Владимир Леонтьев.

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«Уже есть 7 погибших точно и около 60 раненых», — приводит его слова ТАСС.

При этом ранее сообщалось о шести погибших и десятках пострадавших в результате атаки ВСУ на город Новая Каховка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Нанесённый украинскими боевиками удар из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS не стал комментировать заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, уточнив, что организация против любых действий, в результате которых разрушается гражданская инфраструктура.