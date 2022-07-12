Каргасокский район, Томская область, , 08:38 — REGNUM В Каргасокском районе Томской области нашли тело мальчика, утонувшего в реке Обь 7 июля. Труп обнаружен в 1 км ниже по течению от места происшествия, сообщает портал РИА Томск.

Тонущий человек ГУ МЧС по Красноярскому краю

«Утром (в понедельник) в 05.35 поступило нам сообщение от главы Тымского сельского поселения, что тело мальчика обнаружено рыбаком», — передаёт портал слова представителя районной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 7 июля на берегу реки Обь возле села Тымск четверо детей отдыхали без сопровождения взрослых. Во время купания мальчик 2010 года рождения утонул. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

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