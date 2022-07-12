Владикавказ, , 08:38 — REGNUM На пункте пропуска «Верхний Ларс» открыли 12 полос движения для легкового автотранспорта. Это помогло существенно снизить очередь из машин на пересечение границы в сторону Грузии. В настоящее время число машин в очереди снизилось в десять раз и составляет 100 единиц транспорта, сообщили в Северо-Кавказском таможенном управлении.

Ситуация на КПП «Верхний Ларс» Стоп-кадр оналйн камеры на КПП «Верхний Ларс»

«11 июля в МАПП Верхний Ларс по направлению на выезд из Российской Федерации введены в эксплуатацию двенадцать дополнительных полос движения для легкового автотранспорта, что позволило увеличить его пропускную способность», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на границе с Грузией в автомобильном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии собралась почти двухтысячная очередь из автомашин. Причиной такой ситуации стали частые простои в работе поста из-за непогоды на территории Грузии и невозможности обеспечить безопасный проезд. Кроме того, на скопление машин повлияли сезон отпусков и снятие ограничений на перемещение физических лиц в Грузию.

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