В пункте пропуска «Верхний Ларс» открыли 12 полос движения для легковушек
Владикавказ, 12 июля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. На пункте пропуска «Верхний Ларс» открыли 12 полос движения для легкового автотранспорта. Это помогло существенно снизить очередь из машин на пересечение границы в сторону Грузии. В настоящее время число машин в очереди снизилось в десять раз и составляет 100 единиц транспорта, сообщили в Северо-Кавказском таможенном управлении.
Напомним, ранее на границе с Грузией в автомобильном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии собралась почти двухтысячная очередь из автомашин. Причиной такой ситуации стали частые простои в работе поста из-за непогоды на территории Грузии и невозможности обеспечить безопасный проезд. Кроме того, на скопление машин повлияли сезон отпусков и снятие ограничений на перемещение физических лиц в Грузию.