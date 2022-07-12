Москва, 12 июля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. После начала специальной военной операции на Украине европейские страны представили Генпрокуратуре России 43 отказа в экстрадиции лиц, объявленных в розыск по обвинению в совершении преступлений. Об этом 12 июля сообщает газета «Коммерсантъ». Как указали в пресс-службе надзорного ведомства, это в три раза больше, чем за тот же период 2021 года.

333 Категорический отказ

Для сравнения: за первые два месяца 2022 года надзор получил только четыре отказа в выдаче запрашиваемых лиц, причём все они были связаны с объективными причинами. На этот раз Европа отказывает в экстрадиции даже убийц и лиц, вовлекавших в проституцию несовершеннолетних, называя в большинстве случаев причиной отказа в экстрадиции «противоречие государственным правовым принципам», а также неуверенность в том, что Россия будет соблюдать права запрашиваемых лиц.

В Генпрокуратуре России отмечают, что многие государства, включая Австрию, Германию, Великобританию, Италию, Польшу и Чехию, не скрывали политическую мотивированность своих решений.

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«Проявления русофобии в ряде западных стран, прежде всего в государствах Европейского союза, достигли такого уровня, что правоохранительные органы этих стран готовы отказаться от сотрудничества с Россией в угоду международной преступности, что пойдет на пользу лишь международному криминалу», — отметили в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре призвали европейских коллег «проявить конструктивный подход, обеспечить деполитизированное и ответственное взаимодействие правоохранительных ведомств».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля Европейский суд по правам человека запретил Франции экстрадировать российского гражданина Александра Винника в Грецию. Обвиняемого в отмывании до $9 млрд через интернет-биржу криптовалют должны были перевезти в Грецию, а оттуда депортировать в США. При этом сторону защиты об экстрадиции Винника не поставили в известность.

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